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CITO TEST GIARDIA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ЛЯМБЛИЙ В ФЕКАЛИЯХ , №1 - Киев (293364) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 26
Всего: упаковка (1)
241,81 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 2/1
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ромны, ул. Соборная, 9
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Семеновка, ул. Самойловича, 2
Всего: упаковка (1)
279,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
280,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Г
Всего: упаковка (1)
254,99
Экономия: -26,94 грн
228,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (1)
254,99
Экономия: -26,94 грн
228,05 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -31,94 грн
228,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 61
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -50,94 грн
228,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
Всего: упаковка (1)
283,99
Экономия: -55,94 грн
228,05 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
284,80 грн
Мед-сервис
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Кривой Рог, ул. Десантная, 13-А
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (2)
257,99
Экономия: -29,94 грн
228,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
264,99
Экономия: -36,94 грн
228,05 грн