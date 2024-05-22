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БИНТ АУТОАДГЕЗИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ COBAN™ 7,5 см х 4,5 м (серия 1583), №1 - Киев (395457) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
126,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
115,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
130,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
115,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
130,23 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
126,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
126,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
132,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
132,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
126,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
118,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
126,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
126,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
126,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (2)
115,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
126,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
126,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
126,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
126,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
120,72 грн