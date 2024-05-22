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БИНТ АУТОАДГЕЗИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ COBAN™ 7,5 см х 4,5 м телесный цвет (серия 1583), №1 - Харьков (26344) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (3)
97,00
Экономия: -2,91 грн
94,09 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
163,00
Экономия: -47,75 грн
115,25 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
Всего: упаковка (1)
182,80
Экономия: -53,61 грн
129,19 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (1)
191,90
Экономия: -56,31 грн
135,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
191,90
Экономия: -56,31 грн
135,59 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (4)
161,60
Экономия: -23,90 грн
137,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
182,80
Экономия: -53,61 грн
129,19 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
182,80
Экономия: -53,61 грн
129,19 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (2)
163,00
Экономия: -33,81 грн
129,19 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
Всего: упаковка (3)
161,60
Экономия: -23,90 грн
137,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (2)
163,00
Экономия: -47,77 грн
115,23 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (1)
161,60
Экономия: -23,90 грн
137,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, ул. Рудницкого Степана, 6-А
Всего: упаковка (4)
161,60
Экономия: -23,90 грн
137,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 30 мин
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (1)
163,00
Экономия: -47,77 грн
115,23 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
97,50
Экономия: -4,87 грн
92,63 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом