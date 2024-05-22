К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Братства тарасовцев, 6 Всего: упаковка (3) 97,00 Экономия: -2,91 грн 94,09 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Ревуцкого, 16-А Всего: упаковка (1) 163,00 Экономия: -47,75 грн 115,25 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А Всего: упаковка (1) 182,80 Экономия: -53,61 грн 129,19 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется через 30 мин График работы Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13 Всего: упаковка (1) 191,90 Экономия: -56,31 грн 135,59 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Киев, ул. Лаврская, 8 Всего: упаковка (1) 191,90 Экономия: -56,31 грн 135,59 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В Всего: упаковка (4) 161,60 Экономия: -23,90 грн 137,70 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Киев, ул. Малая Шияновская, 1 Всего: упаковка (1) 182,80 Экономия: -53,61 грн 129,19 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Владимирская, 51/53 Всего: упаковка (1) 182,80 Экономия: -53,61 грн 129,19 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27 Всего: упаковка (2) 163,00 Экономия: -33,81 грн 129,19 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43 Всего: упаковка (3) 161,60 Экономия: -23,90 грн 137,70 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14 Всего: упаковка (2) 163,00 Экономия: -47,77 грн 115,23 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Здановской Юлии, 48 Всего: упаковка (1) 161,60 Экономия: -23,90 грн 137,70 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:45 График работы Киев, ул. Рудницкого Степана, 6-А Всего: упаковка (4) 161,60 Экономия: -23,90 грн 137,70 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется через 30 мин График работы Киев, ул. Вышгородская, 28/1 Всего: упаковка (1) 163,00 Экономия: -47,77 грн 115,23 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Берестейский, 108/1 Всего: упаковка (1) 97,50 Экономия: -4,87 грн 92,63 грн Забронировать