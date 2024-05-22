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БИНТ АУТОАДГЕЗИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ COBAN™ 5 см х 4,5 м (серия 1582), №1 - Киев (15423) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
84,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
96,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
84,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20)
97,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
129,50
Экономия: -31,79 грн
97,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
84,05 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
136,50
Экономия: -40,01 грн
96,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
94,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
86,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
89,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (2)
84,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
83,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
92,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (1)
84,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
83,93 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (2)
110,99
Экономия: -25,49 грн
85,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (2)
119,10
Экономия: -17,60 грн
101,50 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
131,70
Экономия: -38,62 грн
93,08 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
119,40
Экономия: -17,90 грн
101,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (4)
97,53 грн