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БИНТ АУТОАДГЕЗИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ COBAN™ 5 см х 4,5 м (серия 1582), №1 - Харьков (15423) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
96,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -17,49 грн
85,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
101,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
83,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
99,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
87,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 161
Всего: упаковка (3)
100,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (3)
110,69 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
88,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Пастера Луи, 234-А
Всего: упаковка (2)
101,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29-Б
Всего: упаковка (2)
101,64 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (4)
79,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (1)
89,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
87,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (2)
88,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Троицкая, 51
Всего: упаковка (1)
89,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Британская, 1
Всего: упаковка (1)
81,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
84,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 49
Всего: упаковка (1)
89,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Победы, 105
Всего: упаковка (1)
86,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Маяковского, 20
Всего: упаковка (1)
89,10 грн