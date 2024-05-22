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БИНТ АУТОАДГЕЗИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ COBAN™ 5 см х 4,5 м (серия 1582), №1 - Днепр (Днепропетровск) (15423) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -17,00 грн
85,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (2)
101,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (3)
110,99
Экономия: -25,49 грн
85,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (1)
109,50
Экономия: -24,00 грн
85,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
84,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
111,00
Экономия: -25,00 грн
86,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
Всего: упаковка (1)
82,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
82,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (2)
83,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (2)
80,39 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
83,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
82,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Маяковского, 20
Всего: упаковка (1)
89,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (2)
113,99
Экономия: -28,49 грн
85,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Козельщина, ул. Остроградского, 67
Всего: упаковка (2)
89,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
87,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
101,50
Экономия: -16,00 грн
85,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (2)
81,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
Всего: упаковка (2)
119,10
Экономия: -17,60 грн
101,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
Всего: упаковка (1)
101,50 грн