Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ АУТОАДГЕЗИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ COBAN™Цены в аптеках

БИНТ АУТОАДГЕЗИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ COBAN™ 10 см х 4,5 м (серия 1584), №1 - Одесса (15421) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
199,70
Экономия: -26,95 грн
172,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
184,67 грн
Шампань
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
Всего: упаковка (1)
186,90 грн
Виола
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (3)
188,60 грн
Южная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
186,90 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (1)
191,40
Экономия: -17,41 грн
173,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
194,50
Экономия: -27,13 грн
167,37 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (2)
199,99
Экономия: -32,62 грн
167,37 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (3)
192,18
Экономия: -17,62 грн
174,56 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (3)
185,53 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Русовой Софии, 3
Всего: упаковка (2)
188,85 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (2)
208,99
Экономия: -41,62 грн
167,37 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
260,00
Экономия: -63,74 грн
196,26 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
200,65
Экономия: -27,07 грн
173,58 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
Всего: упаковка (2)
203,99
Экономия: -36,62 грн
167,37 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
189,99 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
184,04 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
237,00
Экономия: -59,96 грн
177,04 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
186,70 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
200,65
Экономия: -27,07 грн
173,58 грн