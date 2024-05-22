Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ АУТОАДГЕЗИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ COBAN™Цены в аптеках

БИНТ АУТОАДГЕЗИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ COBAN™ 10 см х 4,5 м (серия 1584), №1 - Киев (15421) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
187,48 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
186,70 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
237,00
Экономия: -59,96 грн
177,04 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
184,04 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
208,99
Экономия: -41,62 грн
167,37 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
189,99 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
200,65
Экономия: -27,07 грн
173,58 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
186,07 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
186,84 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (7)
189,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
189,60 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
260,00
Экономия: -63,74 грн
196,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (5)
186,32 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
200,65
Экономия: -27,07 грн
173,58 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
Всего: упаковка (2)
203,99
Экономия: -36,62 грн
167,37 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-А
Всего: упаковка (2)
189,21 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
187,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (9)
202,63
Экономия: -33,27 грн
169,36 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (2)
208,99
Экономия: -41,62 грн
167,37 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Святошинская, 1
Всего: упаковка (2)
211,16
Экономия: -18,80 грн
192,36 грн