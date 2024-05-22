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БИНТ АУТОАДГЕЗИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ COBAN™ 10 см х 4,5 м (серия 1584), №1 - Днепр (Днепропетровск) (15421) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (3)
192,18
Экономия: -17,62 грн
174,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (2)
199,99
Экономия: -32,62 грн
167,37 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
194,50
Экономия: -27,13 грн
167,37 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (2)
191,99
Экономия: -24,62 грн
167,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (1)
189,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
243,37
Экономия: -30,94 грн
212,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
198,15
Экономия: -25,08 грн
173,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
185,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
187,49 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
186,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (2)
195,45
Экономия: -20,85 грн
174,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (1)
191,40
Экономия: -17,41 грн
173,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Русовой Софии, 3
Всего: упаковка (2)
188,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (2)
208,99
Экономия: -41,62 грн
167,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
Всего: упаковка (2)
203,99
Экономия: -36,62 грн
167,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (9)
202,63
Экономия: -33,27 грн
169,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-А
Всего: упаковка (2)
189,21 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
200,65
Экономия: -27,07 грн
173,58 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
260,00
Экономия: -63,74 грн
196,26 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
199,70
Экономия: -26,95 грн
172,75 грн