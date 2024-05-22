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БАНДАЖ ЛОКТЕВОЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ WELLCARE 31010 размер M, №1 - Киев (561227) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
210,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
209,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
182,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
207,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
208,21 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
208,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
208,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Помошная, ул. Победы, 62
Всего: упаковка (1)
212,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Маслова Академика, 15/4
Всего: упаковка (1)
181,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
208,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (1)
180,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (1)
182,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харьковская, 2/1
Всего: упаковка (1)
181,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
213,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
207,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 128-Г/2
Всего: упаковка (1)
181,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
181,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
209,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
208,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
180,53 грн