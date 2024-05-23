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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 3061, размер 4 универсальный, №1 - Запорожье (369068) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -260,10 грн
366,90 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (5)
627,00
Экономия: -260,10 грн
366,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (2)
534,00
Экономия: -167,10 грн
366,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
562,38 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Шевченко Тараса, 81/1
Всего: упаковка (1)
555,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
561,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
560,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
559,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
559,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
560,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
534,10 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
563,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
557,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
560,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
558,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
560,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
558,13 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
559,17 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
560,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
560,74 грн