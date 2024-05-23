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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 3061, размер 4 универсальный, №1 - Одесса (369068) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
563,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
501,30 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
501,30 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
560,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
562,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
562,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
561,47 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
433,65
Экономия: -13,01 грн
420,64 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -260,10 грн
366,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Шевченко Тараса, 81/1
Всего: упаковка (1)
555,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
562,43 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (5)
627,00
Экономия: -260,10 грн
366,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 05:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (2)
534,00
Экономия: -167,10 грн
366,90 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
292,25
Экономия: -8,77 грн
283,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
561,47 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн