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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 3061, размер 4 универсальный, №1 - Львов (369068) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
197,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
520,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
433,65
Экономия: -13,01 грн
420,64 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
498,70
Экономия: -14,96 грн
483,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
556,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
557,54 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Е
Всего: упаковка (2)
534,00
Экономия: -167,10 грн
366,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
567,64 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
520,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
558,23 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
520,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
561,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
562,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
562,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 06 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
433,65
Экономия: -13,01 грн
420,64 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
559,38 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Дымер, ул. Соборная, 73
Всего: упаковка (2)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 06 мин
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (1)
534,00
Экономия: -167,10 грн
366,90 грн