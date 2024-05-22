Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи компрессионныеБАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 3061, размер 4 универсальный, №1 - Киев (369068) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
559,03 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
561,26 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
292,25
Экономия: -8,77 грн
283,48 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
561,77 грн
Биокон
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 17
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -260,10 грн
366,90 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (3)
627,00
Экономия: -260,10 грн
366,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
563,47 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (1)
534,00
Экономия: -167,10 грн
366,90 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
498,70
Экономия: -14,96 грн
483,74 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
559,38 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
В других городах:
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
292,25
Экономия: -8,77 грн
283,48 грн
Подробнее
Открыто Закроется через 11 мин
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Дымер, ул. Соборная, 73
Всего: упаковка (2)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
433,65
Экономия: -13,01 грн
420,64 грн