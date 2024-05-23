Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи компрессионныеБАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 3061, размер 3 универсальный, №1 - Одесса (369066) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (2)
501,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
501,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
456,20 грн
В других городах:
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
485,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
555,77 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Центральная, 146
Всего: упаковка (1)
556,82 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 22-Б
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -211,20 грн
415,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
561,25 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 63
Всего: упаковка (1)
534,00
Экономия: -118,20 грн
415,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
Всего: упаковка (1)
556,75 грн
Будьте здоровы
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Ракитное, ул. Зинича Игоря, 2-Б
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -211,20 грн
415,80 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
433,65
Экономия: -13,01 грн
420,64 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -211,20 грн
415,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (2)
559,79 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (2)
627,00
Экономия: -211,20 грн
415,80 грн
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (1)
246,71 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
562,87 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн