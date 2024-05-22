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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 3061, размер 3 универсальный, №1 - Львов (369066) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (2)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 8/1
Всего: упаковка (1)
402,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
556,62 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
438,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
559,54 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
485,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 71
Всего: упаковка (1)
296,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
562,87 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (1)
246,71 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Широкая, 1
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -211,20 грн
415,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Рокитное, ул. Варшавская, 9
Всего: упаковка (1)
557,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (2)
559,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
Всего: упаковка (1)
556,75 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Иванков, ул. Ватутина, 32
Всего: упаковка (1)
498,70
Экономия: -14,96 грн
483,74 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 06 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
433,65
Экономия: -13,01 грн
420,64 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (1)
560,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
560,44 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Дымер, ул. Соборная, 73
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 06 мин
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн