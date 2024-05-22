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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 3061, размер 3 универсальный, №1 - Днепр (Днепропетровск) (369066) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (2)
627,00
Экономия: -211,20 грн
415,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -211,20 грн
415,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 63
Всего: упаковка (1)
534,00
Экономия: -118,20 грн
415,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 22-Б
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -211,20 грн
415,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
561,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 244
Всего: упаковка (1)
561,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
562,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
562,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
558,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
557,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
559,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
559,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
561,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
559,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
555,53 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
560,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Снигиревка, ул. Центральная, 146
Всего: упаковка (1)
556,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (1)
562,79 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 13:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
485,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
555,77 грн