Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи компрессионныеБАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 3061, размер 2 универсальный, №1 - Одесса (369065) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
557,39 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
501,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
501,30 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
561,56 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Подольск, просп. Победы, 23
Всего: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (1)
559,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
556,85 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
563,21 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 63
Всего: упаковка (1)
534,00
Экономия: -199,60 грн
334,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Зализняка Максима, 34/4
Всего: упаковка (1)
556,00 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
556,85 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 84
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -292,60 грн
334,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -292,60 грн
334,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
Всего: упаковка (1)
534,00
Экономия: -199,60 грн
334,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
558,14 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 73
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -292,60 грн
334,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (2)
627,00
Экономия: -292,60 грн
334,40 грн
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (2)
310,24 грн