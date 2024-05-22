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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 3061, размер 2 универсальный, №1 - Львов (369065) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
402,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
438,20 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
562,35 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Е
Всего: упаковка (1)
534,00
Экономия: -199,60 грн
334,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
560,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
503,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
563,38 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
503,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Станционная, 2/1
Всего: упаковка (2)
438,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (2)
558,61 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (2)
310,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
558,14 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 06 мин
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 84
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -292,60 грн
334,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 06 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
Всего: упаковка (2)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 06 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 1/102
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (1)
560,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
567,81 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Дымер, ул. Соборная, 73
Всего: упаковка (1)
433,65
Экономия: -13,01 грн
420,64 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 06 мин
Киев, ул. Семьи Бунге, 8
Всего: упаковка (1)
498,70
Экономия: -14,96 грн
483,74 грн