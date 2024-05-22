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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 3061, размер 2 универсальный, №1 - Киев (369065) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
559,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
433,65
Экономия: -13,01 грн
420,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1)
557,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
560,89 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
498,70
Экономия: -14,96 грн
483,74 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
498,70
Экономия: -14,96 грн
483,74 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Семьи Бунге, 8
Всего: упаковка (1)
498,70
Экономия: -14,96 грн
483,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
567,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (1)
560,06 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
367,55
Экономия: -11,03 грн
356,52 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 1/102
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
Всего: упаковка (2)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн