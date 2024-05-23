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БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный левый, №1 - Одесса (475580) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
535,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
535,37 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
476,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
455,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
Всего: упаковка (1)
381,70 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
476,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (2)
449,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, пер. Независимости, 1-А
Всего: упаковка (1)
508,00
Экономия: -172,50 грн
335,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
535,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
534,28 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
531,98 грн