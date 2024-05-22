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БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный левый, №1 - Львов (475580) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (3)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 1
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
Всего: упаковка (1)
508,00
Экономия: -172,50 грн
335,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Шевченко Тараса, 33
Всего: упаковка (2)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Винниченко, 8
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
505,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
534,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
480,54 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Е
Всего: упаковка (1)
508,00
Экономия: -172,50 грн
335,50 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
291,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 22
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 21
Всего: упаковка (1)
503,55
Экономия: -6,18 грн
497,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
529,97 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Широкая, 1
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чуднов, ул. Житомирская, 14-А
Всего: упаковка (5)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
534,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 77
Всего: упаковка (1)
533,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (1)
554,99
Экономия: -104,99 грн
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 06 мин
Киев, пл. Гостомельская, 1
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн