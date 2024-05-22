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БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный левый, №1 - Киев (475580) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
535,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
535,23 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (2)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
368,00
Экономия: -11,04 грн
356,96 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
393,80
Экономия: -11,81 грн
381,99 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
533,22 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 11
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
393,75
Экономия: -11,81 грн
381,94 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Гостомельская, 1
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
Всего: упаковка (1)
515,90
Экономия: -15,48 грн
500,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (1)
554,99
Экономия: -104,99 грн
450,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
533,55 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Дымер, ул. Соборная, 73
Всего: упаковка (1)
393,75
Экономия: -11,81 грн
381,94 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Дымер, ул. Соборная, 28-А
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
Будьте здоровы
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Открыто Закроется в 20:00
Нежин, ул. Вокзальная, 1-А
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -260,50 грн
335,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
528,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
534,32 грн