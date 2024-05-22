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БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 4510 размер XS/S, №1 - Днепр (Днепропетровск) (458375) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (1)
536,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
571,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
847,25
Экономия: -107,67 грн
739,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
502,34 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 17:00
Днепр, просп. Героев, 22
Всего: упаковка (1)
560,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
576,00
Экономия: -88,00 грн
488,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
502,00
Экономия: -37,00 грн
465,00 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
571,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Всего: упаковка (1)
815,63
Экономия: -51,72 грн
763,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1-Б
Всего: упаковка (1)
512,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
Всего: упаковка (1)
487,71 грн