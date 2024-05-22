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БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 4510 размер M/L, №1 - Днепр (Днепропетровск) (458373) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
847,17
Экономия: -117,37 грн
729,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
746,03
Экономия: -88,97 грн
657,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
860,29
Экономия: -149,22 грн
711,07 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,60 грн
640,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
706,62
Экономия: -43,72 грн
662,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
861,51
Экономия: -69,43 грн
792,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (1)
539,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
866,31
Экономия: -92,53 грн
773,78 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (2)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
844,40
Экономия: -121,12 грн
723,28 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,60 грн
640,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
867,05
Экономия: -79,04 грн
788,01 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 2-Б
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн