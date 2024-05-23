Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияСорбентыАБСОРБИРУЮЩИЙ ПОРОШОК BRAVAЦены в аптеках

АБСОРБИРУЮЩИЙ ПОРОШОК BRAVA 19075 25 г, №1 - Запорожье (294126) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
411,79
Экономия: -35,77 грн
376,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (3)
325,59 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
365,00
Экономия: -61,00 грн
304,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
403,68
Экономия: -28,48 грн
375,20 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
323,80 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
320,19 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
350,00
Экономия: -46,00 грн
304,00 грн
В других городах:
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
389,10 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
367,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
324,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
415,12
Экономия: -41,39 грн
373,73 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
310,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
Всего: упаковка (1)
336,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 66
Всего: упаковка (1)
372,10 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (1)
318,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (2)
451,11
Экономия: -65,83 грн
385,28 грн
Аптека ваш консультант
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 6
Всего: упаковка (1)
422,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
406,69
Экономия: -40,37 грн
366,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
400,07
Экономия: -34,11 грн
365,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
451,01
Экономия: -55,63 грн
395,38 грн