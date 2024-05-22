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АБСОРБИРУЮЩИЙ ПОРОШОК BRAVA 19075 25 г, №1 - Львов (294126) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
424,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
352,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
375,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: упаковка (1)
376,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (4)
338,48
Экономия: -30,77 грн
307,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
330,93
Экономия: -29,51 грн
301,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
288,19 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
384,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (1)
384,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Максимовича, 9
Всего: упаковка (1)
313,75 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Максимовича, 11
Всего: упаковка (3)
368,70 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (1)
400,10 грн
В других городах:
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
Всего: упаковка (1)
403,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Сечевых Стрельцов, 22
Всего: упаковка (1)
433,20 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Самбор, ул. Мазепы, 21-А
Всего: упаковка (1)
415,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 23 мин
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
Всего: упаковка (1)
352,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 23 мин
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 1/1
Всего: упаковка (1)
373,93 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 23 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: упаковка (1)
352,70 грн
Ива-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 59-А
Всего: упаковка (2)
370,99
Экономия: -73,55 грн
297,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 23 мин
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (1)
291,61 грн