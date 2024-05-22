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АБСОРБИРУЮЩИЙ ПОРОШОК BRAVA 19075 25 г, №1 - Харьков (294126) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
419,47
Экономия: -46,25 грн
373,22 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
340,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
357,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
391,03 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
451,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
412,01
Экономия: -39,09 грн
372,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (3)
439,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
433,21
Экономия: -39,46 грн
393,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
451,01
Экономия: -55,63 грн
395,38 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 6
Всего: упаковка (1)
422,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
Всего: упаковка (2)
435,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
352,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
438,87
Экономия: -44,96 грн
393,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
443,46
Экономия: -47,30 грн
396,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (1)
438,79
Экономия: -43,23 грн
395,56 грн
Дешево
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (1)
335,51 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
342,61 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
406,69
Экономия: -40,37 грн
366,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
400,07
Экономия: -34,11 грн
365,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
310,00 грн