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АБСОРБИРУЮЩИЙ ПОРОШОК BRAVA 19075 25 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (294126) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
367,80 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
389,10 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
324,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
365,00
Экономия: -61,00 грн
304,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
403,68
Экономия: -28,48 грн
375,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
411,79
Экономия: -35,77 грн
376,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (3)
325,59 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
323,80 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
320,19 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
350,00
Экономия: -46,00 грн
304,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
310,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
Всего: упаковка (1)
336,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 66
Всего: упаковка (1)
372,10 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (1)
318,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (2)
454,55
Экономия: -69,27 грн
385,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
419,13
Экономия: -45,40 грн
373,73 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 6
Всего: упаковка (1)
422,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
457,17
Экономия: -61,79 грн
395,38 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
340,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
419,47
Экономия: -46,25 грн
373,22 грн