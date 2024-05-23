Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 35 см, №1 - Запорожье (72849) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (7)
48,23 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:10
Березань, ул. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
61,70
Экономия: -9,40 грн
52,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (2)
61,70
Экономия: -9,40 грн
52,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
Всего: упаковка (12)
61,70
Экономия: -9,40 грн
52,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
Всего: упаковка (29)
61,40
Экономия: -9,10 грн
52,30 грн
Экспресс фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (18)
61,40
Экономия: -9,10 грн
52,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (4)
61,70
Экономия: -9,40 грн
52,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (3)
47,75 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бородянка, ул. Семашко, 4
Всего: упаковка (1)
61,60
Экономия: -9,30 грн
52,30 грн
Социальная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (4)
50,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
Всего: упаковка (2)
66,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Броды, ул. Юридика, 1
Всего: упаковка (1)
54,32 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
60,80 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
Всего: упаковка (3)
68,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Радехов, ул. Львовская, 1
Всего: упаковка (1)
65,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
Всего: упаковка (5)
67,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
Всего: упаковка (3)
68,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
Всего: упаковка (1)
62,30 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
Всего: упаковка (5)
68,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б
Всего: упаковка (5)
63,90 грн