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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 35 см, №1 - Львов (72849) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (2)
53,41 грн
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (3)
65,00 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
61,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
68,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (1)
68,80 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (3)
68,10 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
67,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
66,80 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
64,50 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
63,50 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
63,10 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (5)
61,80 грн
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (2)
63,90 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (1)
60,80 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (5)
68,80 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (5)
68,80 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (27)
68,80 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (2)
63,70 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (168)
68,80 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
60,80 грн