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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 25 см, №1 - Запорожье (72848) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
41,23
Экономия: -9,22 грн
32,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
41,10
Экономия: -9,09 грн
32,01 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
42,00
Экономия: -9,00 грн
33,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (11)
46,10
Экономия: -6,70 грн
39,40 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Балабино, ул. Мира, 47-А
Всего: упаковка (4)
37,47 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
41,80 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (3)
48,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (2)
46,10
Экономия: -6,70 грн
39,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (2)
38,00
Экономия: -5,00 грн
33,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
38,00
Экономия: -5,99 грн
32,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
37,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
41,56 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (22)
37,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (1)
37,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (4)
38,68 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321
Всего: упаковка (1)
38,37 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (7)
45,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
45,10 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (9)
37,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 139
Всего: упаковка (10)
46,30
Экономия: -6,90 грн
39,40 грн