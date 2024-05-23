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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 25 см, №1 - Одесса (72848) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (9)
37,70 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (2)
38,00
Экономия: -5,00 грн
33,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (2)
46,10
Экономия: -6,80 грн
39,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
45,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
41,10
Экономия: -9,09 грн
32,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
41,23
Экономия: -9,22 грн
32,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Балабино, ул. Мира, 47-А
Всего: упаковка (4)
37,47 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
42,00
Экономия: -9,00 грн
33,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (11)
46,10
Экономия: -6,80 грн
39,30 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
41,80 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (3)
48,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (16)
36,60
Экономия: -4,59 грн
32,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 19-А
Всего: упаковка (1)
39,30
Экономия: -7,29 грн
32,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Старогородская, 25
Всего: упаковка (1)
38,40
Экономия: -6,39 грн
32,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 55/2
Всего: упаковка (10)
43,80
Экономия: -11,79 грн
32,01 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 139
Всего: упаковка (10)
46,30
Экономия: -7,00 грн
39,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
Всего: упаковка (2)
49,40
Экономия: -15,61 грн
33,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (7)
49,40
Экономия: -15,61 грн
33,79 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
Всего: упаковка (27)
46,10
Экономия: -6,80 грн
39,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
Всего: упаковка (8)
46,10
Экономия: -6,80 грн
39,30 грн