Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 25 см, №1 - Киев (72848) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
37,43 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (26)
37,48 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
37,04 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (4)
35,37
Экономия: -1,29 грн
34,08 грн
Здоровая семья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: упаковка (10)
46,10
Экономия: -6,80 грн
39,30 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (3)
51,60
Экономия: -15,63 грн
35,97 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (15)
46,10
Экономия: -6,80 грн
39,30 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, пер. Лабораторный, 18
Всего: упаковка (7)
49,40
Экономия: -13,43 грн
35,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (16)
37,34 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (16)
45,20
Экономия: -11,41 грн
33,79 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
37,64 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (10)
49,10
Экономия: -14,84 грн
34,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (2)
34,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (9)
36,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (13)
38,71 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
Всего: упаковка (4)
46,10
Экономия: -6,80 грн
39,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (7)
36,82 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (6)
51,60
Экономия: -15,63 грн
35,97 грн
Дешево
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 1
Всего: упаковка (15)
42,69 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (10)
49,40
Экономия: -13,43 грн
35,97 грн