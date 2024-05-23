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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 20 см, №1 - Запорожье (72847) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (4)
33,90
Экономия: -5,22 грн
28,68 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (6)
31,72
Экономия: -3,04 грн
28,68 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б
Всего: упаковка (5)
30,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (10)
34,20
Экономия: -5,52 грн
28,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
31,04 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (4)
31,57 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (10)
39,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г/1
Всего: упаковка (9)
34,90
Экономия: -6,22 грн
28,68 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (13)
41,60
Экономия: -13,14 грн
28,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 32
Всего: упаковка (1)
32,75
Экономия: -4,07 грн
28,68 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (20)
28,50 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (7)
45,00
Экономия: -14,18 грн
30,82 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (3)
29,67
Экономия: -2,22 грн
27,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (2)
34,20
Экономия: -5,52 грн
28,68 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
Всего: упаковка (1)
45,00
Экономия: -14,18 грн
30,82 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (5)
43,70
Экономия: -13,83 грн
29,87 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Гетмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
Всего: упаковка (2)
35,70
Экономия: -4,70 грн
31,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (7)
43,70
Экономия: -13,83 грн
29,87 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (2)
41,60
Экономия: -13,14 грн
28,46 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (12)
45,00
Экономия: -14,18 грн
30,82 грн