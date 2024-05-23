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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 20 см, №1 - Одесса (72847) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (10)
39,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (6)
31,72
Экономия: -3,04 грн
28,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (4)
33,90
Экономия: -5,22 грн
28,68 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
Всего: упаковка (11)
31,72
Экономия: -3,04 грн
28,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (18)
30,50
Экономия: -1,82 грн
28,68 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
Всего: упаковка (20)
45,00
Экономия: -13,65 грн
31,35 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (13)
41,60
Экономия: -13,14 грн
28,46 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
Всего: упаковка (30)
40,70
Экономия: -6,30 грн
34,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
Всего: упаковка (10)
40,30
Экономия: -5,90 грн
34,40 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (20)
28,50 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (18)
43,70
Экономия: -12,88 грн
30,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 32
Всего: упаковка (1)
32,75
Экономия: -4,07 грн
28,68 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (3)
40,90
Экономия: -12,92 грн
27,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (2)
34,20
Экономия: -5,52 грн
28,68 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (12)
45,00
Экономия: -14,18 грн
30,82 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (3)
29,67
Экономия: -2,22 грн
27,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (7)
45,00
Экономия: -14,18 грн
30,82 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
43,70
Экономия: -13,78 грн
29,92 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (3)
40,50
Экономия: -12,78 грн
27,72 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
24,04 грн