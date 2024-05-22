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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 20 см, №1 - Львов (72847) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
35,70 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (12)
39,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
43,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (1)
43,50 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (4)
42,80 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
38,50 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (5)
42,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: упаковка (5)
46,80 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (2)
45,10 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (15)
41,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
41,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (2)
41,20 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (4)
34,20
Экономия: -5,52 грн
28,68 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (2)
42,90 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (5)
39,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (2)
46,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (3)
35,30
Экономия: -6,62 грн
28,68 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
38,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (4)
41,30 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Кульпарковская, 172
Всего: упаковка (3)
34,71
Экономия: -6,03 грн
28,68 грн