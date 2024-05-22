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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 20 см, №1 - Киев (72847) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
30,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (11)
32,12 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (8)
45,00
Экономия: -14,18 грн
30,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (5)
45,00
Экономия: -14,18 грн
30,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (2)
45,00
Экономия: -14,18 грн
30,82 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (4)
29,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (3)
45,00
Экономия: -14,18 грн
30,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, пер. Лабораторный, 18
Всего: упаковка (9)
45,00
Экономия: -14,18 грн
30,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (2)
45,00
Экономия: -14,18 грн
30,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (5)
45,00
Экономия: -14,18 грн
30,82 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
24,04 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (6)
40,50
Экономия: -12,78 грн
27,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (3)
36,50
Экономия: -5,50 грн
31,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (9)
41,60
Экономия: -13,14 грн
28,46 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (12)
45,00
Экономия: -14,18 грн
30,82 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (25)
30,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Д
Всего: упаковка (9)
34,76 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (18)
43,70
Экономия: -12,88 грн
30,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (3)
40,50
Экономия: -12,78 грн
27,72 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (5)
43,70
Экономия: -13,83 грн
29,87 грн