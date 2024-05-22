3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 20 см, №1 - Киев (72847) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 67 аптеках
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (11)
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Киев, ул. Крещатик, 13
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Фармация
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Фармация
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Свк фарм
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Фармация
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Киев, ул. Малая Шияновская, 1
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Киев, пер. Лабораторный, 18
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
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Аптека нц
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Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Фармация
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Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (3)
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Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
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Киев, ул. Политехническая, 25/29
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Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Мед-сервис
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Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Д
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Всего: упаковка (18)
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Киев, просп. Науки, 4
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Всего: упаковка (3)
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Киев, просп. Лобановского, 2
Фармация
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