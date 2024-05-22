3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 20 см, №1 - Харьков (72847) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Аптека низкие цены №1
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б
Подорожник
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Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Аптека24
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Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Подорожник
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Всего: упаковка (9)
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Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г/1
Фармация
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Всего: упаковка (13)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Фармация
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Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
Подорожник
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Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 32
Фармация
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Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гетмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
Фармация
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Краковская, 13
Фармация
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Фармация
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Всего: упаковка (21)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
Фармация
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Киев, просп. Красной Калины, 47