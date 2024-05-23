3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Запорожье (72846) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Аптека24
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Аптека интернет цен
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Аптека интернет цен
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
В других городах:
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (65)
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Аптека24
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Днепр, бульв. Славы, 40
Аптека24
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Днепр, ул. Короленко, 3-Б
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Всего: упаковка (5)
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Днепр, просп. Слобожанский, 2
Подорожник
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Днепр, пер. Парусный, 18-Б
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Кринички, ул. Центральная, 1
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Покров, ул. Центральная, 47-А
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Покров, ул. Торговая, 54/1-А
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Мед-сервис
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Всего: упаковка (29)
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Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/1
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1