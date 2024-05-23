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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Одесса (72846) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
30,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (3)
30,40
Экономия: -9,51 грн
20,89 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
25,00
Экономия: -4,00 грн
21,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Покров, ул. Торговая, 54/1-А
Всего: упаковка (1)
24,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 47-А
Всего: упаковка (1)
25,08 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
Всего: упаковка (1)
26,20
Экономия: -5,31 грн
20,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (1)
24,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (29)
27,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Володарка, ул. Армейская, 1-В
Всего: упаковка (1)
24,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кринички, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
24,36 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (2)
28,00
Экономия: -7,00 грн
21,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
28,00
Экономия: -7,00 грн
21,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
28,10
Экономия: -7,21 грн
20,89 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (2)
31,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (4)
28,00
Экономия: -7,00 грн
21,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (65)
28,80
Экономия: -4,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
25,62
Экономия: -4,73 грн
20,89 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (3)
31,10 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (5)
27,04 грн