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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Киев (72846) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (15)
24,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (33)
24,07 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (17)
36,50
Экономия: -12,85 грн
23,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
23,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
22,85 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
28,80
Экономия: -4,30 грн
24,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
28,80
Экономия: -4,30 грн
24,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
24,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (7)
25,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (3)
24,29 грн
Здоровая семья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: упаковка (23)
28,80
Экономия: -4,30 грн
24,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (1)
28,80
Экономия: -4,30 грн
24,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (30)
28,80
Экономия: -4,30 грн
24,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
28,80
Экономия: -4,30 грн
24,50 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (11)
24,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (3)
36,50
Экономия: -12,85 грн
23,65 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (2)
28,80
Экономия: -4,30 грн
24,50 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (5)
35,80
Экономия: -11,28 грн
24,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (11)
23,96 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (73)
28,80
Экономия: -4,30 грн
24,50 грн