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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Харьков (72846) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
23,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
27,10
Экономия: -6,21 грн
20,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (2)
24,43 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 70-Д
Всего: упаковка (1)
23,91 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Всего: упаковка (7)
19,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (1)
24,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
Всего: упаковка (1)
24,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
24,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/1
Всего: упаковка (1)
23,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (5)
27,04 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
25,62
Экономия: -4,73 грн
20,89 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (3)
31,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кринички, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
24,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (29)
27,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
28,00
Экономия: -7,00 грн
21,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (2)
28,00
Экономия: -7,00 грн
21,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
28,10
Экономия: -7,21 грн
20,89 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (65)
28,80
Экономия: -4,30 грн
24,50 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (2)
31,00 грн