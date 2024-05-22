3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Харьков (72846) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Первая аптека
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
В других городах:
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 70-Д
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/1
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Кринички, ул. Центральная, 1
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (29)
Открыто Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Аптека интернет цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (65)
Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1