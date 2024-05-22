3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (72846) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Днепр, пер. Парусный, 18-Б
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Днепр, ул. Короленко, 3-Б
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Днепр, просп. Слобожанский, 2
В других городах:
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Аптека 9-1-1
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Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Аптека оптовых цен
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Кринички, ул. Центральная, 1
Народная аптека
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Запорожье, ул. Счастливая, 3
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
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Запорожье, ул. Комарова, 1
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Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Аптека оптовых цен
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Покров, ул. Центральная, 47-А
Аптека оптовых цен
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Покров, ул. Торговая, 54/1-А
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Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Мед-сервис
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Всего: упаковка (29)
Открыто Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/1
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Первая аптека
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20