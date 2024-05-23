3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Запорожье (72845) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Всего: упаковка (51)
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Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (8)
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Запорожье, шоссе Ореховское, 10
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Народная аптека
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Всего: упаковка (5)
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Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
Подорожник
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Всего: упаковка (9)
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Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Ощад аптека
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Днепр, пер. Парусный, 7
Не болей
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Аптека оптовых цен
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Павлоград, ул. Днепровская, 464-Б
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Павлоград, ул. Независимости, 156
Ощад аптека
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Терновка, ул. Харьковская, 26/7
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Светловодск, ул. Героев Украины, 43
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Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
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Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Г
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