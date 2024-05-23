3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Одесса (72845) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
В других городах:
Адмирал
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Подорожник
Подробнее
Очаков, ул. Спасская, 8
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (10)
Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 38
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Г
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 07:30
Тальное, ул. Защитников Украины, 2-А
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Цветкова, 26-А
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (24)
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (13)
Закрыто Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (12)
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Зализняка Максима, 29/1
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 43
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (12)
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7