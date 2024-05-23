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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Одесса (72845) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
19,28
Экономия: -2,43 грн
16,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
21,30
Экономия: -5,66 грн
15,64 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (3)
21,31
Экономия: -5,67 грн
15,64 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
21,40 грн
В других городах:
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (10)
24,50
Экономия: -8,86 грн
15,64 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
20,00
Экономия: -4,00 грн
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
Всего: упаковка (2)
23,30
Экономия: -7,66 грн
15,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 38
Всего: упаковка (10)
21,00
Экономия: -5,36 грн
15,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
Всего: упаковка (7)
20,90
Экономия: -5,26 грн
15,64 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Г
Всего: упаковка (1)
19,40
Экономия: -3,76 грн
15,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Тальное, ул. Защитников Украины, 2-А
Всего: упаковка (4)
24,30
Экономия: -8,66 грн
15,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Цветкова, 26-А
Всего: упаковка (2)
22,34
Экономия: -6,70 грн
15,64 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
Всего: упаковка (24)
19,30
Экономия: -3,66 грн
15,64 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
Всего: упаковка (13)
23,00
Экономия: -7,36 грн
15,64 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Зализняка Максима, 29/1
Всего: упаковка (12)
21,50
Экономия: -5,86 грн
15,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 43
Всего: упаковка (5)
19,50
Экономия: -3,86 грн
15,64 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (12)
17,74
Экономия: -2,10 грн
15,64 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (1)
22,00
Экономия: -6,00 грн
16,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (3)
23,60 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
Всего: упаковка (6)
25,02
Экономия: -9,38 грн
15,64 грн