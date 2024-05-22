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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Львов (72845) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (4)
20,32 грн
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (5)
24,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (5)
22,00
Экономия: -6,36 грн
15,64 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (10)
24,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (2)
25,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (2)
25,80 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (6)
27,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (2)
21,20
Экономия: -5,56 грн
15,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (15)
24,50
Экономия: -8,86 грн
15,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (18)
23,80
Экономия: -8,16 грн
15,64 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (4)
22,82
Экономия: -7,18 грн
15,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (1)
23,61
Экономия: -7,97 грн
15,64 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
Всего: упаковка (5)
26,20 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (10)
25,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
25,30 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (2)
25,20 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (10)
24,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (4)
23,30 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
25,40 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (5)
23,80 грн