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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Киев (72845) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (19)
24,90
Экономия: -7,86 грн
17,04 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (10)
24,30
Экономия: -7,26 грн
17,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
21,70
Экономия: -6,06 грн
15,64 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (8)
24,90
Экономия: -7,86 грн
17,04 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (4)
24,90
Экономия: -7,86 грн
17,04 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (4)
24,90
Экономия: -7,86 грн
17,04 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (4)
22,30
Экономия: -3,60 грн
18,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (6)
23,60
Экономия: -7,96 грн
15,64 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (3)
24,90
Экономия: -7,86 грн
17,04 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (5)
26,80
Экономия: -8,44 грн
18,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (82)
24,30
Экономия: -6,41 грн
17,89 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (31)
22,30
Экономия: -3,60 грн
18,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (12)
24,90
Экономия: -7,86 грн
17,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (10)
16,90 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (10)
24,30
Экономия: -7,54 грн
16,76 грн
Подорожник
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (4)
22,30
Экономия: -6,66 грн
15,64 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (5)
24,90
Экономия: -7,86 грн
17,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
19,71
Экономия: -4,07 грн
15,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Д
Всего: упаковка (13)
21,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (32)
27,60
Экономия: -8,69 грн
18,91 грн