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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (72845) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (1)
17,10
Экономия: -1,46 грн
15,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Всего: упаковка (9)
25,42
Экономия: -9,78 грн
15,64 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (7)
23,27
Экономия: -1,91 грн
21,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Независимости, 156
Всего: упаковка (10)
18,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Днепровская, 464-Б
Всего: упаковка (1)
17,85 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
Всего: упаковка (5)
24,00
Экономия: -8,00 грн
16,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (51)
21,80
Экономия: -3,10 грн
18,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (8)
21,80
Экономия: -3,10 грн
18,70 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (3)
20,91
Экономия: -5,27 грн
15,64 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (1)
23,70 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (2)
22,30 грн
Дешево
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (9)
17,49 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Г
Всего: упаковка (1)
19,40
Экономия: -3,76 грн
15,64 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
17,56 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
20,00
Экономия: -4,00 грн
16,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 210
Всего: упаковка (13)
23,00
Экономия: -7,36 грн
15,64 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
Всего: упаковка (24)
19,30
Экономия: -3,66 грн
15,64 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Зализняка Максима, 29/1
Всего: упаковка (12)
21,50
Экономия: -5,86 грн
15,64 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (1)
22,00
Экономия: -6,00 грн
16,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (12)
18,70
Экономия: -3,06 грн
15,64 грн