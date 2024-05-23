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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 6 см х 10 см, №1 - Запорожье (72844) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
15,00
Экономия: -5,00 грн
10,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (5)
11,29 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (18)
14,40
Экономия: -2,10 грн
12,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (21)
13,60
Экономия: -3,46 грн
10,14 грн
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (2)
14,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (25)
13,34
Экономия: -3,20 грн
10,14 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
17,00
Экономия: -4,00 грн
13,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б
Всего: упаковка (7)
12,40 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (6)
14,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (4)
12,70 грн
Дешево
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (10)
11,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
12,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
Всего: упаковка (37)
15,52 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (4)
14,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (10)
11,70
Экономия: -1,56 грн
10,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 72
Всего: упаковка (3)
12,61 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 2
Всего: упаковка (5)
12,70 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (3)
14,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (2)
12,90
Экономия: -0,39 грн
12,51 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
14,70 грн