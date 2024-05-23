3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 6 см х 10 см, №1 - Запорожье (72844) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Элитфарм
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Всего: упаковка (2)
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Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Мед-сервис
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Всего: упаковка (5)
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Запорожье, просп. Металлургов, 14
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (18)
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
В других городах:
Подорожник
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Всего: упаковка (21)
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Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Аптека24
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Днепр, бульв. Славы, 40
Подорожник
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Всего: упаковка (25)
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Днепр, просп. Героев, 23-Д
Аптека интернет цен
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Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
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Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б
Аптека24
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Всего: упаковка (6)
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Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
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Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Лесопарковская, 4
Аптека24
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Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Аптека бам
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Всего: упаковка (10)
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Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 72
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 2
Виола
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Всего: упаковка (3)
Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Біла ромашка
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Южная
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80